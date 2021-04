Træningen uden for Fit&Sund på Roskildevej har været i gang nogle uger allerede. Privatfoto

Slap af corona: Motionscenter træner under åben himmel

Under nedlukningen er danskernes motionsvaner falder markant. Det vil Fit&Sund ændre på og tilbyder derfor gratis udendørs holdtræning til alle

Albertslund Posten - 15. april 2021

Manglende motion og mistrivsel under corona-nedlukningerne truer danskernes sundhed.

Det konkluderer man hos Fit&Sund i Albertslund. Her vil man gøre sit for at hjælpe folk med at holde sig aktive og få gang i de gode motionsvaner igen.

Derfor har de valgt at tilbyde gratis udetræning til alle, der har lyst, hvad enten de er medlemmer af centeret eller ej.

"Træningen har været i gang i nogle uger nu, og vi har oplevet stor efterspørgsel på holdene", fortæller Thomas Kelm, ejer af Fit&Sund. "Det er en stor succes, det er dejligt at se, at folk er så glade for at komme ud og bruge deres krop og at de samtidig nyder det sociale samvær det giver".

Fit&Sund tilbyder et bredt udvalg af holdtyper bl.a. seniortræning, yoga, styrke, bodycombat, bodypump og coretræning.

Tilmelding er nødvendig og sker fra gang til gang via linket albertslund.nemtilmeld.dk.

Glæder sig til at kunne genåbne

"Selvom vi er glade for at starte træningen udendørs, glæder vi os meget til at åbne op for vores indendørs træningsfaciliteter, der nu været lukket ned i over 4 måneder", fortæller Thomas Kelm.

Fit&Sund nåede lige inden nedlukningen at åbne for over yderligere 400 m2 ekstra træningsarealer. Centret er ikke gået i stå under nedlukningen. Men tiden er udnyttet til at lave en gennemgående renovering af hele huset.

"Når vi får lov til at åbne, vil vi kunne tilbyde helt nyindrettede lokaler, meget mere plads, nyt udstyr og nye hold!", lover Thomas Kelm.