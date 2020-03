Slagtermester Jan Larsen er utilfreds med bankernes vilje til at sørge for byttepenge til de mindre forretningsdrivende. Arkivfoto

Slagtermester: Vi svigtes af bankerne i det møntfri samfund

"Det er umuligt at få fat i byttepenge, og det går hårdt ud over de små forretninger", siger Jan Larsen, Albertslund Centerslagter

Albertslund Posten - 21. marts 2020 Af Jørgen Brieghel

En gang var der bankfilialer i alle byer. Men det er en saga blot.

Som albertslunder skal man i dag til en af nabobyerne for at finde en fysisk bank.

Mange af os har vænnet os til at leve med en digital kontakt til sin bank. Men de mindre detailvareforretninger har store problemer med det.

"Det er nærmest umuligt for os at få fat i mønter, så vi har byttepenge i forretningen", siger slagtermester Jan Larsen, Albertslund Centerslagter.

"Engang hentede vi vores byttepenge i Nordea-filialen i Albertslund. Men den er for længst lukket. Så kunne vi tage til Glostrup, hvor der stadig er en filial. Men for nylig lukkede de her kasserne, og det betyder, at forretningerne ikke længere kan hente mønter. Vi har ingen varsel fået om det, men opdagede ved et tilfælde, at vi nu er tvunget til at tage ind til filialen ved Vesterport for at få mønter".

"Det betyder helt konkret, at vi skal sende en medarbejder afsted, der skal bruges transporttid, tid på at finde en p-plads og tid på at hente byttepenge. Det går der meget let halvanden time med. Det er ganske enkelt for ringe. Man ødelægger hverdagen for de mindre forretninger", siger Jan Larsen.

I en slagterforretning er det meget almindeligt, at kunderne betaler kontant. En tredjedel af Albertslund Centerslagters omsætning er rent faktisk kontant - resten via kort.

Og sådan er tilfældet for mange andre forretninger.

"Vi bruger cirka 1000 kr. om dagen i byttepenge - nogle dage mere. Det vil være alt for dyrt for os at lave en aftale, som f.eks. supermarkederne kan gøre med Loomis, der sørger for levering af byttepenge", siger Jan Larsen.

Han mener ikke, at det møntfri samfund er lige om hjørnet:

"Om 10-15 år måske. Men vi er der slet ikke nu. I sidste ende ødelægger bankerne vores forretninger og styrker i stedet nethandelen", mener Jan Larsen.

Svar fra Nordea Hos Nordea fortæller man, at der har vi altså været dialog med kunden, den gang ændringerne blev foretaget.

Og så siger Mikkel Nygaard, filialchef i Nordea Glostrup:

"Jeg kan sagtens forstå, at han synes, det var lettere før. Danskernes måde at bruge banken på har ændret sig markant de senere år. Vi klarer stadig flere bankforretninger digitalt via mobiltelefon og netbank, og vi har set et markant skifte fra kontant til digital betaling. Det er en udvikling vi følger tæt og som gør, at vi løbende tilpasser antallet af filialer og den måde vi indretter vores filialer på, så det passer til efterspørgslen fra vores kunder. Og der kommer markant færre kunder i vores filialer. Vi er naturligvis kede af, når der så er kunder, der bliver påvirket af de ændringer, men vi gør alt, hvad vi kan for at klæde dem godt på og informere om, hvilke muligheder de har i stedet", siger Mikkel Nygaard.