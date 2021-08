Se billedserie Jan Larsen overtog slagterforretningen Karl Johan efter sin svigerfar. Nu stopper Jan også. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Slagter-Jan: Farvel til butikken og til byen er som at sige farvel til familien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagter-Jan: Farvel til butikken og til byen er som at sige farvel til familien

21. august siger Jan Larsen farvel. Han har solgt sin slagterforretning "Karl Johan" i Albertslund Centrum

Albertslund Posten - 16. august 2021 kl. 09:59 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

"Når jeg stopper, er det som at sige farvel til familien. Butikken og det dejlige personale er som min familie, og byen er som min familie".

Jan Larsen fylder snart 55 år, han har været slagter i 40 år og startede med at stå i lære hos Karl Johan. Det blev til mere end en læreplads. For 25 år siden overtog Jan butikken, og i mellemtiden havde han dannet par med Karl Johans datter, Line.

Derfor har det været en stor beslutning for Jan Larsen. Men nu er det sikkert: 21. august er sidste dag. Han har solgt familieforretningen.

Et valg vi traf Beslutningen har været oppe at vende flere gange.

"Da jeg startede, havde jeg det mål, at jeg ville stoppe, når jeg fyldte 50 år", siger Jan Larsen. "Men sådan gik det ikke. Jeg følte ikke helt, jeg var klar til at stoppe. I dag føler jeg det mere, selvom jeg også ved, jeg kommer til at savne den daglige kundekontakt".

"De seneste par år, er jeg begyndt at tænke mere over, hvor vigtigt det er at have tid til familien og til vennerne. Det hjælper ikke at trække den og spare op til sin pension, hvis man til den tid er så nedslidt, at man ikke har mulighed for at nyde den. Jeg glæder mig til, at jeg nu får mere tid sammen med Line og min øvrige familie. Nu skal jeg til at lære hende at kende!", siger Jan.

"Vi var på en tur i foråret til Mols Bjerge, hvor jeg for første gang i mange år kunne slappe rigtigt af, læse en bog og hygge os sammen. Den slags er begyndt at fylde mere hos mig. Jeg var altid i butikken, mens Line tog sig af børnene da de var små. Det var et valg vi traf".

Vil savne kunderne "Vores søn Mads er slagter og er udlært her i butikken. Han har besluttet sig for, at han vil noget andet. Han er derfor i gang med at tage en uddannelse, der gør ham i stand til at servicere slagterimaskiner. Hvis Mads havde ønsket at overtage forretningen, havde jeg nok tænkt, at så kunne jeg tage et par år mere - på nedsat tid. Men da han traf sit valg, tænkte jeg: Så er det nok også rigtigst, at jeg stopper".

"Slagterbranchen er hård. Det er et dagligt slid. Man står op, og man bliver brugt fysisk. Så den vil jeg ikke savne. Men jeg vil savne det at kunne snakke med kunderne. Jeg kan jo godt lide at snakke! Jeg holder af at hilse på dem, der går forbi ude på torvet. Holder af at snakke med kunderne. Mange af dem har jeg kendt altid, ja jeg har også kendt deres forældre. De kommer her stadig. Det er som en familie".

Holder af Albertslund "Jeg holder meget af Albertslund. Byen har forandret sig gennem årene, og kunderne er blevet mere moderne", siger Jan. "Tidligere handlede alle i Albertsund Centrum. Nu tager de også andre steder hen. Der er sket et generationsskifte".

Men alligevel kommer kunderne langvejs fra for at købe de berømte Karl Johan frikadeller og leverpostejen og de hjemmelavede pølser.

Hvad skal der ske med det, når butikken skifter ejer?

"Opskrifterne følger med. I sin tid tog Karl Johan dem med fra Jylland, så overtog jeg dem, og nu går de videre til den nye ejer. Jeg håber, hun behandler dem ordentligt! Det er jo guldet. Ikke mange tænker på, at vi dagligt laver frikadeller af over 100 kg fars. Det var vi gjort i alle årene. Leverpostej er også noget vi laver rigtig meget af - jeg har været med til at slide tre ovne op i min tid."

Klippe hæk og slå græs Det at stoppe efter så mange år kan være en udfordring. Det ved Jan godt.

"Lad os nu se. Jeg kunne forestille mig, at jeg fandt på et eller andet på et tidspunkt. Jeg elsker at være ude i den danske natur, så hvem ved, måske starter jeg en dag mit eget firma med at klippe hæk og slå græs for folk!"

"Jeg går meget på jagt, og i øjeblikket bruger jeg meget tid på at træne min 2 år gamle hund af racen Tysk Korthår. Min ambition er at gøre den til en af Danmarks bedste hunde. Det er sjovt at blive ringet op af nogle, der har brug for en god hund til apportering eller schweis-arbejde ved anskudte eller påkørte dyr". Det giver gode naturoplevelser, jeg kommer ud og møder nye mennesker, og så får jeg lejlighed til at snakke!"

Mere for familien "Men først og fremmest handler det om at være mere for min familie. Jeg ser frem til, at Line og jeg får mindst 20 gode år sammen, hvor vi kan opleve ting sammen. Nu kan vi spontant tage et af de der billige weekendophold, som alle de andre tager - men som vi aldrig kunne tage, fordi det ikke kunne passes ind i det daglige med forretningen."

"Jeg håber, at den nye ejer Karin vil passe godt på forretningen og de gode kunder. Efter min mening er det Danmarks bedste slagterforretning med Danmarks bedste kunder."

"Og jeg håber, at kunderne vil tage godt imod Karin, så slagterforretningen kan køre videre i rigtig mange år med lige så god støtte, som jeg har haft. Karin er nordjyde med ben i næsen og charme, hun har været i et par slagterforretninger før, og har nu fået lyst til at prøve kræfter med sin egen butik. Tag godt imod hende, Albertslund!"

Der er lejlighed til at komme og sige farvel til Jan på lørdag den 21. august mellem kl. 11 og 13, hvor Jan giver en lille en og en smagsprøve.