Politiet er massivt til stede i området her til morgen. Senere vil en mobil politivogn blive stillet op, hvor alle er velkomne. Foto: Mathias Øgendal, presse-fotos.dk.

Skyderi i Kanalens Kvarter: Politiet er til stede

Patroner fundet i området. Ingen meldes at være kommet til skade

Forlydender går på, at to grupperinger er stødt sammen, men det er ikke bekræftet af politiet. Flere personer meldte, at de hørte flere skud blive affyret.