Skyderi: To er anholdt

To personer er nu blevet anholdt efter skyderiet i Kanalens Kvarter.

De to er blevet anholdt fredag formiddag i kvarteret omkring boligen, oplyser Københavns Vestegns Politi. Man ønsker ikke på nuværende tidspunkt ikke at kommentere anholdelserne nærmere eller komme med flere oplysninger fra efterforskningen.

Politiet lader forstå, at det er for tidligt at konkludere noget om motiver og årsager.