Skyderi: Har du set denne knallert?

Politieti forbinder knallerten, der er af mærket VGA, med skudepisoden tirsdag aften ved 21.45-tiden i Blokland. Her skød to mænd på en knallert mod en sort BMW 320 fra 2014. Ingen personer blev ramt.

"Har nogen set knallerten med en eller to på tirsdag aften ved 22-tiden på ruten fra Albertslund til Hundige, så kontakt os gerne. Det samme gælder, hvis nogen har oplysninger om tyveriet af den, som kan være sket for et par uger siden", siger politikommissær Henrik Hougaard, Københavns Vestegns Politi.

Han tilføjer, at efterforskningen er i en indledende fase, og at det endnu er for tidligt at udtale sig om motiver og lignende.