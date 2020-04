Den triste melding fra Kulturhuset Birkelundgaard. Arrangementet skulle markere 75-årsdagen for befrielsen.

Skulle have markeret 75-årsdag: Alsang for befrielsen aflyst

Der er mange triste aflysninger for tiden af gode, kulturelle arrangementer, på grund af forsamlingsforbuddet under Coronakrisen. Også i Kulturhuset Birkelundgaard mærker man tiderne.

"Alt var ellers tilrettelagt tilenminderig aften i haven til Birkelundgaardmed symfoniorkester og fællessang, og besøg af forhåbentligmangegæster. Alt sammen for at markere 75 året for Danmarks befrielse", siger Knud Tietgen Lund, presseansvarlig i Kulturhuset Birkelundgaard.