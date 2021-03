Artiklen: Skriver for børn: Hugo Knud klarer det hele

Er på vej med tredje bog i en trilogi om en dreng med et meget stort hjerte

Hugo Knud er en meget stærk dreng. Han er også meget klog, og han kan se når voksne gør noget der er forkert, og hvornår nogen har brug for hjælp.

Læste i pauserne

"Jeg fik ideen, da jeg for nogle år siden arbejdede i en daginstitution. Her fortalte jeg børnene nogle historier i spisepauserne, som jeg frit fandt på. Det var en stor succes, og så blev jeg inspireret til at gå videre. Hvorfor ikke skrive en rigtig bog?", fortæller Tino Brahmer Svendsen.