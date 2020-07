Skovgruppen fra Albertslund med ved årets centerlejr

Trods corona og generel nedlukning af Danmark, holdt Arresøcentret i Auderød ved Frederiksværk igen i år en uges ”Centerlejr” for spejdere på Sjælland. Skovgruppen, Det Danske Spejderkorps i Albertslund var med på lejren.

I lidt mindre grad, med godt 100 spejdere var der sidste uge gang i mange forskellige aktiviteter.

I små grupper på 8 personer var spejderne delt op i forskellige aktivitetshold, som tømmerflåde, sejlads i optimistjoller, tin støbning, o-løb, gammeldags smedje, boldspil, læderarbejde og meget mere.

Skovgruppen viser her, hvordan mad over bål altid er et hit.