Skoler og institutioner åbner så småt torsdag i Albertslund

Sådan skal hverdagen se ud

Ifølge planen skal hverdagen i startperioden se sådan ud:

Det pædagogiske personale vil have fokus på en tryg, rolig og sundhedsmæssig forsvarlig hverdag for børnene.

Der skal opbygges nye rutiner for hverdagen omkring aflevering og afhentning, måltider, hygiejne og søvn.

Dagene vil blive tilrettelagt med flest mulige aktiviteter udendørs.

Derudover er lederne undervejs med at planlægge brug af de øvrige udendørs naturmuligheder, der er i Albertslund. Dette vil ske efter et mønster, så det tilstræbes, at man ikke bliver for mange samlet på ét sted.

For at mindske smitterisikoen vil børnene i hvert enkelt dagtilbud blive opdelt i mindre, faste grupper med de samme børn, som vil være deres daglige basisgrupper. Det tilstræbes, at det bliver med de samme voksne.

Grupperne vil få tildelt områder (zoner) inde og ude, som er deres – og hvor deres dagligdag vil udspille sig. Pædagogisk personale er vant til at sikre overblikket over børnegrupper også i andre tilfælde gennem inddeling i områder, man som voksen har ansvar for - fx for at sikre, at ingen børn bliver væk. Derfor vil der være en naturlig opdeling i udearealet, som personalet vil være opmærksom på, at den børnegruppe, de har ansvar for, holder sig inden for. De vil også lære børnene, at de har deres basisområde, afgrænset fra fx

nogle træer eller et legestativ.

Albertslund Kommune opdaterer løbende med nyt på hjemmesiden www.albertslund.dk/corona

Her kan man også se detaljer om genåbningsplanen.