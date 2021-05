For nylig besøgte 4. og 5. klasse fra Herstedøster skole Biotopia. Privatfoto

Skoleelever er med til at skabe mere natur i Biotopia

"Den grønne revolution kribler og krabler i naturen - og i mig", lyder det fra nyansat biolog i Verdensmål Centeret

Albertslund Posten - 07. maj 2021 kl. 05:26 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Nu er det forår og det kribler og krabler ude i naturen og i byens parker i vores grønne Albertslund. Når du går gennem Birkelundparken, har du måske set en skoleklasse i gang med at udforske og opdage alt det liv, der er omkring dem. For midt i Birkelundparken ligger "Biotopia", hvor der skabes mere natur. Og natur skal vi have meget mere af.

Det er Verdensmål Centeret og Naturgruppen, der har taget initiativ til Biotopia. Her skaber de levesteder til bier, sommerfugle og andre insekter samt vilde danske blomster og træer. Stedet er under konstant udvikling med nye tiltag. Senere på året åbnes f.eks. en oplevelsessti inde mellem træerne. Men stedet er altid åbent, så alle er velkomne til at kigge forbi og følge med i de grønne projekter.

Glade for besøg "Vi er rigtig glade for at få besøg af skolerne", fortæller Pernille Vesterløkke, der er nyansat biolog i Verdensmål Centeret. "Om nogen skal bybørn nemlig lære at værdsætte natur og biodiversitet. For så vil de være interesserede i at give mere plads til naturen - også når de bliver voksne. Naturen er under pres, og vi skal hjælpe den på vej. Livet i al sin mangfoldighed skal have bedre mulighed for at folde sig ud. Så eleverne kommer i Biotopia og bygger insekthoteller, pindsvinebo, udforsker insekterne, lærer om planter og træer, undersøger jordbunden og får en forståelse af naturens kredsløb. Hvis nogen derfor synes, det ser lidt rodet ud, så ved I nu hvorfor. Der er mange jern i ilden og sammen med skolebørn og frivillige er vi i gang med en mindre grøn revolution i Albertslund".

Biodiversitetskrisen bremses "Vi henvender os til alle albertslundere med budskabet om, at vi skal bremse biodiversitetskrisen. Ikke kun til skolerne. Alle skal med", fortsætter Pernille Vesterløkke. "Sammen med de grønne organisationer i Naturgruppen og frivillige, arbejder vi for at skabe 10 % mere natur i Albertslund, og vi har en vision om at få etableret 500.000 nye træer, så der kommer til at ske rigtig meget rundt om i hele byen. Det er grøn omstilling af byen, og det er rigtig spændende at være med i. Jeg glæder mig til at samarbejde med boligområderne og kommunen, komme på havebesøg hjemme hos hr og fru Albertslund, arrangere ture og undervise mange flere skoleklasser. Jeg kan næsten ikke vente, så det kribler og krabler også i mig", slutter Pernille Vesterløkke med et smil på læben.

Uanset om man har egen have eller ej, kan man gøre en forskel. For alle kan være med i Biotopia eller andre steder i byen. Tag kontakt til Pernille på pernille@verdensmålcenter.dk, hvis du vil være med.