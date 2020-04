En tom cykel ved Herstedvester Skole. Kunne man dog bare få lov at gå normalt i skole igen... Cyklens ejermand, Luan Giorgio Ajredini, har skrevet om at være hjemme i denne tid, og har taget billedet her.

Skoleelev: Sådan oplever jeg virtuel undervisning

Luan, der går i 7. klasse, fortæller om at få hjemmeundervisning af musikskolen

Albertslund Posten - 25. april 2020 kl. 07:00 Af Luan Giorgio Ajredini, 7. klasse, Herstedvester Skole:

Mange skolebørn i Danmark gik og håbede på at corona virussen ville ramme deres skole, for så de fik fri. Men nu hvor virussen har ramt Danmark så hårdt, ønsker alle borgere at komme tilbage til den normale dagligdag.

Jeg går personligt på musikskolen, hvor jeg spiller trommer. Og jeg troede ikke det ville være muligt at få undervisning digitalt, men det var det. Det er faktisk nemt nok at få undervisning på Facetime, skype og telefon.

Lærerne ringer til eleverne til den normale undervisningstid, og så gennemgår elever og lærere sammen noder.

Jeg er også i Tivoligarden hvor jeg går med gevær. Og til normal undervisning derinde kan lærerne vise helt præcis hvordan man skal gøre tingene, men det kan de ikke nu. Alligevel formår de at undervise så godt at alle forstår det.

Lærere og elever står sammen hver for sig i denne svære tid.Jeg spiller for eksempel i et band på musikskolen, og vi skulle spille koncert på Forbrændingen i starten af april, så det er også fællesskabet man savner.

Det med at have skoleundervisning uden lærer er ikke helt nemt, for i skolen kunne man bare stikke en hånd i vejret og spørge om hjælp, men det kan man ikke nu. Så det med at få hjælp er helt klart den største udfordring.

Men jeg ser stadig et par venner, så helt tabt er fællesskabet dog ikke.