Skole i det grønne: Biolog lærer elever at skabe mere natur

Stedet er under udvikling med nye tiltag blandt andet med en oplevelsessti inde mellem træerne. Men stedet er altid åbent, så alle er velkomne til at kigge forbi og følge med i de grønne projekter, lyder det i en pressemeddelelse fra initiativtagerne.

"Vi er rigtig glade for at få besøg af skolerne. Om nogen skal bybørn nemlig lære at værdsætte natur og biodiversitet. For så vil de være interesserede i at give mere plads til naturen - også når de bliver voksne," fortæller Pernille Vesterløkke i pressemeddelelsen.