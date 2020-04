Så er budskabet vist klart for alle. Ulla Olin, skoleleder på Herstedvester Skole, greb graffitispraydåsen onsdag, dagen før åbningen.

Skole bød velkommen med et slags "kys og kram"

Selv om vi helst ikke må kysse, kramme og give knus for tiden, kan man da godt gøre det sådan lidt i overført betydning.

Sådan tænkte man i hvert fald på Herstedvester Skole i sidste uge. Torsdag genåbnede skolen, sammen med mange andre folkeskoler, for de mindste klasser, fra 0.-5. klasse.

Det skulle selvfølgelig gøres ordentligt, og alle skulle føle sig ordentligt velkomne. Det var der jo nok brug for, når nu der er så mange nye regler og retningslinjer der skal overholdes.

Ulla Olin, skoleleder fra Herstedvedster Skole, greb selv en graffiti-spraydåse og malede på jorden et klart budskab:

"Kys og kram", stod der, rammet ind af et flot, rødt hjerte, så ingen var i tvivl om budskabet.

Hun var blandt dem, der onsdag, dagen før genåbningen, var i fuld sving med at gøre de sidste forberedelser til rykindet af lærere og elever, der nok var glade for at se hinanden igen.