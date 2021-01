Skimmelsvamp i institution: Børn og personale skal flyttes til tidligere skole

Det er praktisk muligt at rykke institutionen ind i Sydskolen, men der skal bruges 14 dage til at gøre de oprindelige skolelokaler egnede til institutionsbrug.

"Først og fremmest: Hvor alvorligt står det til med skimmelsvamp i Jægerhytten? Det får vi først at vide senere. Det er ikke rart at gå og afvente de endelige resultater af målingerne, og vi skal jo vente 14 dage på, at Sydskolen kan gøres klar. Personligt har jeg det ret skidt med at skulle aflevere vores barn i en institution, hvor vi ikke ved, hvor store skimmelproblemer der er. Vi har ikke mulighed for at tage fri og holde vores barn hjemme, men havde nok foretrukket det", siger Camilla Lerking.