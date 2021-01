Artiklen: Skimmelproblemer: Her er de nye planer for genhusning

”Det har været en kaotisk periode for jer pga. udfordringerne med skimmelsvamp og genhusning. Det beklager jeg rigtig meget”, siger borgmester Steen Christiansen (Soc.) i et brev, der netop er sendt ud til samtlige forældre til børn i Jægerhytten og Tranekæret.

De to institutioner skal renoveres for skimmelsvamp, og i mellemtiden skal man finde andre steder, hvor institutionerne kan fungere bedst muligt.

I første omgang var det planen, at man kunne tage de tomme lokaler på Sydskolen i brug. Men det har vist sig, at det ikke er lovligt. Brandmyndighederne stiller særlige krav til bygninger, der skal bruges til små børn.

Derfor har Albertslund Kommune foreslået forældrene, at de enten kan beholde deres børn hjemme og få tildelt umiddelbar orlov fra dagtilbuddet i februar eller at forældrene kan få tilskud til privat pasning i eget hjem.

Tilbud som forældrene ikke har været udelt begejstrede for, fremgår det bl.a. af debatten på Facebook.

De to tilbud gælder dog stadig, oplyser borgmesteren i brevet til forældrene, men han tilføjer:

”Vi har lyttet til jeres forståelige frustrationer, og har … fundet frem til løsninger, så̊ det er muligt at alle børn kan have base fra Børnehuset Brillesøen fra på mandag”.