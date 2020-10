Skiftedag i parti: DF-profiler stopper ved næste valg

Som tidligere omtalt stopper gruppeformand Danni Olsen, for at flytte på landet ved Ringsted. Men han er ikke den eneste der takker af.

"Jeg har været glad for at sidde i kommunalbestyrelsen. Men det er utroligt svært at få ændret radikalt på noget. Så længe Steen Christiansen sidder for bordenden, sker der ikke noget. Han er en dygtig politiker, men det kan tit være som at slå i en dyne."