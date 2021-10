Se billedserie Bjarke Juul fra DH-Albertslund og Handicaprådet gør klar til aftenens møde. Foto: Finn Due Larsen

Skarp debat om handicappede: 'Der er plads til forbedringer'

Pårørende havde kritik , spørgsmål og eksempler på en hård hverdag med til velbesøgt dialogmøde på rådhuset. Borgmesteren lovede forbedringer

Albertslund Posten - 12. oktober 2021 kl. 08:55 Af Finn Due Larsen

"Jeg er gået ned med stress tre gange på fire år".

Sådan lød bare ét eksempel ud af mange fra deltagerne ved dialogmødet på rådhuset mandag aften. Temaet var retssikkerhed på handicapområdet, og over 70 var mødt frem til et møde, som DH-Albertslund og Forældrenetværket havde stablet på benene i samarbejde med Albertslund Kommune.

Deltagerne talte både pårørende til handicappede, medarbejdere i den kommunale forvaltning og politikere fra kommunalbestyrelsen, heriblandt borgmester Steen Christiansen.

De pårørende havde mange spørgsmål, kritik af kommunen og eksempler fra en hård hverdag med til mødet.

Mødet med kommunen Emil Falster, som har forsket i børn, unge og hverdagsliv, indledte med at fortælle om et studie han har gennemført, om relationen mellem det kommunale system og forældre, børn og unge.

Over 100 børn og unge med handicap har medvirket i undersøgelsen, som Emil Falster understregede handlede om relationen i flere kommuner, og ikke specifikt for Albertslund.

Han henviste til, at udgifterne er steget til handicapområdet, blandt andet efter finanskrisen og kommunalreformen, og det førte til en økonomiaftale mellem KL og regeringen i 2009 og 2011 om at skære ned.

Det medførte en ændret relation mellem forældre/børn og kommunerne, og der blev anvendt en "gøgeunge-retorik" om at "specialområdet spiser andre velfærdsområder". Samtidig med, at behovet steg, da flere blev diagnosticerede.

Han nævnte også eksempler på hvad borgere kan opleve i mødet med kommunen. Nogle af citaterne lød:

""Det er ret dyrt, ved I godt det?", "Har I ikke bedsteforældre?", "Prøv at være konstruktive og samarbejdsvillige", "Hvad kan I som forældre gøre?", "Er I ikke lidt forkælede?"

Emil Falster slog fast:

"Der er plads til forbedringer."

Alle de andre? Det fik flere af tilhørerne i rådhusets kantine til at reagere. Selv om Emil Falster fremhævede, at undersøgelsen ikke var specielt møntet på Albertslund, blev der nævnt eksempler på hvordan man havde oplevet kommunens og skolernes håndtering af forskellige sager på området.

"Da jeg fortalte, at min datter har autisme, blev der svaret: Det vokser hun fra!"

En tilhører spurgte:

"Kan man ikke lave en analyse af hvad det koster at gøre det rigtige første gang, fremfor at trække tingene i halen, henvise til paragraffer, og så videre?", lød et spørgsmål.

Emil Falster svarede, at han ikke tror en sådan undersøgelse kan laves.

"Men der er ingen tvivl om at det er det absolut bedste at gøre det rigtige første gang."

Et andet spørgsmål lød:

"Du har fat i dem, der har ressourcer til at have en relation til kommunen. Men der er jo også alle de andre?", lød et spørgsmål.

Det var Emil Falster enig i:

"Der er mange mennesker der ikke skaber nogen kontakt til kommunen."

Der blev også spurgt til om forskeren ikke havde udskiftning af sagsbehandlere med i sin undersøgelse.

Det havde han ikke, men henviste til at Dansk Socialrådgiverforening havde lavet en sådan undersøgelse.

Kan genkende meget Borgmester Steen Christiansen slog fast, at han lyttede til eksemplerne og kritikken:

"Jeg kan genkende meget af det fra min mailboks. Det er udfordringer, vi skal tage os af."

En tilhører bemærkede, at hun er mor til fire, hvor tr ehar varige funktionsnedsættelser. Hun spurgte borgmesteren:

"Er det ikke dyrt for kommunen, at men or får PTSD og mister sit arbejde? Det har enorme følgevirkninger ikke at sætte ind i tide!"

Steen Christiansen svarede, at han var enig:

"Du har helt ret. Det er tab af livskvalitet."

Han henviste herefter til, at der økonomisk set er håb forude for handicapområdet. I forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der enighed om at der er et behov for at afsætte 5,3 milliarder kroner til området.

"Det vidner om at det er et område der er trængt", sagde han.

Ros til medarbejder Malene Adler-Platze fra Forældrenetværket gennemgik blandt andet omgørelses-procenter og eksempler på god sagsbehandling.

Det handler blandt andet om at lytte, at være retvisende, gengive borgerens ord, forholde sig til de faktuelle oplysninger og medtage ekspert-udtalelser, fremhævede hun.

Steen Christiansen slog fast, at "det slutter ikke i aften":

"Der er afsæt for et nyt dialogmøde, med andre perspektiver på."

Det sidste ord fik en tilhører, der havde ros til en kommunal medarbejder, der var til stede i salen:

"Du er den bedste socialrådgiver, man kan få".