Skal MusikTeatret omdannes til medborgerhus drevet af frivillige? Det er et af forslagene i budgetkataloget, der kan kommenteres netop nu. Foto: Kim Matthäi Leland

Skal byens kulturelle spydspids omdannes til medborgerhus?

Selvom økonomien i Albertslund er i balance, fremlægges alligevel et budgetkatalog, der foreslår besparelser og ændringer af hverdagen i kommunen. Det er nu du skal blande dig i debatten

Albertslund Posten - 29. august 2020 kl. 07:17 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal biograferne lukke? Skal vi se meget færre og kun populære forestillinger i MusikTeatret, som med garanti trækker fulde huse? Skal den klassiske musik og operaerne droppes? Skal MusikTeatret nedbarberes og omdannes til et frivilligstyret medborgerhus?

Skal ridecentret privatiseres eller måske drives af frivillige?

Skal det igen koste penge at gå i ungdomsklub med risiko for, at unge dropper ud af systemet?

Skal der spares i Vikingelandsbyen, så formidlingen af f.eks. skoleklasser barberes? Skal man sige farvel til at støtte venneforeningen, som i høj grad driver og vedligeholder Vikingelandsbyen?

Skal kommunale veje ændres til private veje, så grundejerne selv skal vedligeholde dem?

Opremsningerne her er dele af det budgetkatalog, som netop nu er i offentlig høring.

Det er kun forslag - indtil videre Selvom borgmester Steen Christiansen i sidste uge i AP kunne meddele, at der for første gang i mange år fremlægges et budget i balance, og økonomien dermed ser bedre ud end man kunne have forventet, så lægges der alligevel idéer frem til besparelser.

Eller omprioriteringer, som de også kaldes.

Budgetkataloget findes på kommunens hjemmeside albertslund.dk. Det rummer en masse forslag fra den kommunale forvaltning til besparelser og ændringer i den hverdag, vi kender i Albertslund.

Det er indtil videre kun forslag. Meningen er, at borgerne skal kommentere dem, og derefter bruger politikerne forslag + kommentarer som grundlag for at vedtage budgettet for 2021, der skal vedtages senest i oktober.

Bland dig i debatten I år er budgetkatalogets første ti forslag baseret på budgetanalyser, som Kommunalbestyrelsen har bestilt som led i budgetaftalen der blev indgået sidste år.

Derudover er der 22 øvrige forslag til, hvordan der yderligere kan spares penge eller ændres på prioriteringen af kommunale kroner. Der er forslag til besparelser og/eller omprioriteringer på i alt 10,3 mio. kr. i 2021 stigende til 26,5 mio. kr. fra 2024.

Alle borgere, medarbejdere og øvrige interessenter har frem til den 11. september 2020 mulighed for at komme med bemærkninger til budgetkatalogets konkrete forslag.

Det er altså nu, man skal blande sig i debatten på albertslund.dk