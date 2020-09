Arkivfoto. Foto: Elroi - stock.adobe.com

Skæv bag rattet: To taget for narkokørsel

27-årig og 19-årig blev stoppet af politiet

Albertslund Posten - 03. september 2020 kl. 09:05 Af Finn Due Larsen

At være skæv og sætte sig bag rattet, det er en dårlig cocktail.

Men det er hvad to mænd indenfor de seneste døgn er blev sigtet af politiet for at have gjort.

Mandag ved 11-tiden om formiddagen anmeldte en borger, at tre personer var kørt i en bil efter at have røget en joint. En patrulje fik standset bilen på Roskildevej, hvor den 27-årige fører, en mand fra Esbjerg, ganske rigtigt blev testet positiv for hash.

Han blev anholdt og kørt til blodprøve på politigården.

Dagen efter, tirsdag ved 20.30-tiden, var den gal igen. Her blev en politipatrulje opmærksom på en bil på Kongsholms Allé, som man derfor valgte at stoppe.

Føreren af bilen oplyste at han var frakendt kørekortet - og derfor blev han sigtet for dette. Under snakken med den 19-årige, fik betjentene mistanke om at den unge mand kunne være påvirket af hash. Derfor blev han anholdt og taget med på politigården for blodprøvetagning. Den 19-årige afviste at have kørt påvirket.

Det koster det Politiet oplyser, at hashkørsel straffes efter størrelsen på mindsteværdien af THC i blodet:

Lavt niveau koster en halv nettomånedsløn plus et klip i kørekortet. Mellem-niveau koster en nettomånedsløn plus betinget frakendelse af førerretten, mens høj-niveau udløser en ubetinget frakendelse.