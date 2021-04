Sexolog udgiver bog til mænd: Vi skal være bedre til at kommunikere

Michael Fray har, udover at være sexolog med egen klinik i Albertslund, været gift tre gange - og er blevet skilt tre gange. Forhold, der startede godt, men gik i vasken af årsager, han havde svært ved at forstå.

Det var først under sin uddannelse som sexolog, og senere gennem erfaringer i praksis ved , at han lærte noget vigtigt. Nemlig at han selv var "fællesnævneren" i de forliste forhold, og at det som kunne skabe en forandring skulle komme fra ham selv.