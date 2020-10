Sexisme: Politikere er enige om at undersøge omfanget

Samt at der oprettes en enhed hvor ansatte og folkevalgte i Albertslund Kommune anonymt kan berettige om krænkende og sexistiske episoder, og at evalueringen forelægges økonomiudvalget.

Han foreslog, at spørgsmål om sexisme og anden krænkende adfærd indgår i trivsels-undersøgelserne, og at der oprettes det der kaldes en whistleblower-ordning, dvs. en ordning der giver mulighed for at en medarbejder kan være anonym.