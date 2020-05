Se billedserie Krolf - med afstand. Fotos: Jørn Jensby

Send til din ven. X Artiklen: Seniorerne har taget hul på udendørs idrætsaktiviteter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seniorerne har taget hul på udendørs idrætsaktiviteter

AIF Senior Idræt er så småt ved at komme i gang, og glæden var stor, efter at have været lukket ned siden 11. marts

Albertslund Posten - 03. maj 2020 kl. 05:48 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige som de fleste andre aktiviteter har AIF Senior Idræt også været lukket ned siden 11. marts.

Så begejstringen var stor, da der mandag kunne åbnes - under strenge former - for træningen på nogle af de hold, som kan gennemføres udendørs.

"11. marts lukkede AIF Senior Idræt sine indendørs- og udendørs aktiviteter ned efter de første anvisninger fra myndighederne. Foreningen skulle netop holde den årlige generalforsamling to dage senere. Meget er sket siden", fortæller foreningens formand, Jørn Jensby.

"Foreningens mere end 750 medlemmer har - som alle andre idrætsforeninger - ikke kunnet mødes til bevægelse og det meget vigtige sociale samvær, der præger foreningen. For at sikre, at foreningen også eksisterer, når det bliver bedre tider, har vi naturligvis holdt fast ved at lønne vore ni dygtige og engagerede instruktører".

Glæde og begejstring "Så det vakte glæde og begejstring, da kommunen valgte at åbne for udendørsaktiviteter tirsdag den 21. april, naturligvis med en række anvisninger og gode råd til at undgå smittefaren", siger Jørn Jensby, der understreger, at Senior Idræt fastlagde en række praktiske foranstaltninger for hver enkelt aktivitet.

"Foranstaltningerne er forudsætningen for, at aktiviteterne kan gennemføres. Men vi må droppe vores normale hyggelige sammenkomster inden for i klubhuset.

"Vi har fulgt de kendte regler, der handler om gruppestørrelser, afstand, forebyggelse af smitte, m.v. Dermed kunne vi starte udendørs mandag den 27. april", fortæller Jørn Jensby. "Glæden var stor blandt de fremmødte medlemmer i krolf i mandags og i tirsdags i krocket, stavgang og bootcamp. Alle aktiviteterne blev gennemført - og begrænsningerne viste sig ikke uoverstigelige. Så alle ser frem til forårets og sommerens udendørsaktiviteter. Det forventes, at petanque starter i juni".