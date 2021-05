Se billedserie Boliger i stueplan har en lille have. 1. sals boliger har altan. Til højre elevatortårn. Fotos: Jørgen Brieghel

Seniorboliger revet væk: "Vi har aldrig oplevet nogen lignende”

82 seniorboliger på Randager og på Hjørnegårdsgrunden blev udlejet, stort set inden de blev frigivet. Indflytningen finder sted i sommerferien

Albertslund Posten - 21. maj 2021 kl. 06:59 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

"Jeg tror vi har ramt plet med hensyn til Albertslund. Jeg har aldrig oplevet noget lignende", lyder det fra Sarah Magnusson, marketingchef hos Gobolig. Firmaet står for udlejningen af de 82 seniorboliger, som er i den afsluttende byggefase på de to grunde Hjørnegårdsstræde (den tidligere Hjørnegårdsgrund i Herstedvester) og Randagergrunden ud til Herstedvestervej.

Der er indflytning i boligerne på Randager 15. juli 2021 og i boligerne på Hjørnegårdsstræde 1. august 2021. Lejligheder og rækkehusene er målrettet lejere over 55 år uden hjemmeboende børn.

Allerede inden nogen havde set de fremtidige boliger på andet end tegninger, var hovedparten af dem lejet ud. Hjørnegrundens boliger i landsbyen blev udlejet først. Efter godt to uger var de første boliger her revet væk.

I skrivende stund er der 1 ledig bolig på Randager.

Seniorboliger en mangelvare "Det er første gang, vi har været engageret i et seniorboligprojekt, så det tegner godt for de fremtidige projekter, vi har i støbeskeen", siger Sarah Magnusson.

"Når vi har talt med de folk, der flytter ind i de to nye boligområder i Albertslund, fortæller de, at netop seniorboliger har været en mangelvare i mange år i Albertslund. Det er som om mange bare har siddet og ventet på, at der skulle komme boliger for de +55-årige, og så har de solgt deres parcelhuse eller lejligheder. Jeg tror også, at idéen med fællesskab har været tillokkende for mange".

Fællesskab er vigtigt Udlejningskonsulent Niklas Mikkelsen fra Gobolig fortalte mere om tankerne med fællesskab, da han onsdag guidede Kristine Klæbel, direktør for området for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund kommune, programleder Sidsel Kvist Jensen, Albertslund Kommune og borgmester Steen Christiansen rundt i de indflytningsklare boliger på Randager.

"Boligerne på Randager er bygget rundt om et fælleshus, og på Hjørnegårdsstræde omkring et orangeri. Og det er helt klart fælleskabstanken, der har stor betydning", forklarede han. "Vi har holdt møder for de kommende beboere, og allerede på første aften blev der luftet tanker om alt det, man kunne lave sammen; fællesspisning, vinklub osv. Det fælles element er vigtigt for de nye beboere".

Han fortalte, at de nye beboere kommer fra forskellige boligformer i Albertslund - nogle har boet i ejerlejligheder, andre har boet til leje på f.eks. Galgebakken, og andre igen har solgt deres villaer, så der er blevet et nyt marked for tiltrækning af nye familier til kommunen.

Plads til kørestolsbrugere Alle boliger består af et køkken og spisestue med åben adgang til boligens opholdsstue.

Herudover er der et stort badeværelse med vaskesøjle samt et eller to værelser.

Boligerne tager hensyn til, at beboerne kan få nedsat funktionsevne. Alle boliger er i ét plan med mulighed for kørestolsbrug med brede døråbninger, venderadius på badeværelse, i soveværelse og ved køkkenbord samt niveaufri adgang mellem rummene uden dørtrin.

Der er private udeområder med fliseterrasse, haveskur og lille græsplæne tilknyttet alle stuelejligheder. Lejlighederne på første sal har altan.