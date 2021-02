AMC, her fra en tidligere solskinsdag, må ikke sætte gang i de udendørs kørsler endnu. Arkivfoto.

Selv om det er udendørs: AMC må ikke genåbne

På trods af, at turene med motocross og gokarts uden tvivl kan kaldes en udendørs aktivitet, tæller det ikke med i den plan for genåbningen af Danmark, som regeringen fremlagde onsdag.

Af regeringens genåbningsplan fremgår det, at det er rettet til foreningernes udendørs-aktiviteter. De indendørs aktiviteter er der ikke åbnet op for endnu.

Som nævnt er både AIF og HIC i fuld gang med at gøre klar til tennis, fodbold, krolf og mange andre udendørs aktiviteter. Men gokart og motocross tæller altså ikke med i det regnskab.