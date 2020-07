Se billedserie Christoffer Mundt underviser pigerne i ballonflyvning. Foto: Jørgen Brieghel

Seje piger lærer at flyve ballon i sommerferien

Ungecentret har åbent i sommerferien og en masse aktiviteter i gang. Et af de mere specielle er ballonkurset

Albertslund Posten - 11. juli 2020

"Vi er alle sammen energiske piger, der kan lide at udfordre og opleve", siger Merve.

"Det er en rigtig god idé med sådan et kursus, for ellers kan man jo ikke flyve i luftballon", siger Belinda.

"Vi går alle på gymnasiet til daglig, og her får vi mulighed for at lære mere om fysik og kemi - noget vi kan bruge i gymnasiet bagefter", siger Mariah.

"Vi håber, det bliver roligt vejr på fredag, så vi kan komme op at flyve. Jeg glæder mig til at stå i kurven og set det hele fra oven. Helt stille", siger Joyce.

Otte seje piger, som har valgt at vise verden - og ikke mindst drengene - at de ikke er bange for at tage et ballonkursus i Albertslund Ungecenter og så komme op og se det hele fra oven.

Det er danmarksmester i ballonflyvning, Christoffer Mundt, der står for undervisningen. Et forløb på en uge, hvor klimaks er en flyvetur, men man får samtidig så meget god viden, der kan bruges hver eneste dag.

En god oplevelse "Vi har arbejdet med meteorologi. Hvordan opstår vinde. Solen giver energi. Hvornår er der regn i de sorte skyer. De unge har lavet små balloner, som de skulle sende op. Men først skulle de beregne, hvor meget varm luft, der skulle til, for at ballonerne kunne flyve og løfte en let last", fortæller Christoffer Mundt.

"Vi har lavet beregninger og kigget på landkort. Vi har beskæftiget os med matematik på et meget højt plan. Jeg har lært dem om ballonen. Hvordan man styrer den, hvordan man sørger for, at sikkerheden er i top. Hvordan man tjekker, at slangerne fra brænderen til varmluftflaskerne er koblet rigtigt på. At karabinhagerne er spændte osv. Samtidig har de unge lært, at de skal være skeptiske og stille spørgsmål. De skal ikke være bange for at sige til mig: Du har da vist ikke fået spændt den skrue rigtigt!"

"Jeg har aldrig haft et rent pigehold før", siger Christoffer Mundt, der ellers har undervist i Ungecentret i mange år. "Det er en god oplevelse. Der er en fantastisk dynamik".

Mange andre aktiviteter Ballonkurset er blot en af de mange aktiviteter, Albertslund Ungecenter tilbyder børn og unge i Albertslund i sommerferien.

"Kommunerne har fået ekstra penge til aktiviteter for børn og unge efter corona", fortæller Ane Marie Kristensen, leder af Ungecentret. Det er blevet til et flot program, og mange har meldt sig allerede - ikke mindst fordi mange unge holder ferie hjemme i år.

Dialog med de unge "Det har været vigtigt for os at lave et program, der var sammensat i dialog med de unge. Under corona var nogle fra personalet cyklet ud i boligområderne for at snakke med de unge, som jo ikke kunne komme hos os. Det fik vi meget positiv respons på, så derfor er det en del af sommeraktiviteterne": "Mød ungecentret ude i byen".

Fir medarbejdere pakker Christiania-cyklen og kører ud i byen. Her laver de boldspil, bager snobrød, spiller spil eller musik og snakker med de unge.

"Vi har også succes med vores åbne have. Vi laver aktiviteter her på ungecentret. Slår døren op til haven, og det har mange benyttet sig af. Der er optræden på scenen, hygges, bages pandekager, grilles og høres musik", fortæller Ane Marie Kristensen.

Der er også succes med busture ud af huset - bl.a. til Knuthenborg Safaripark og BobBon-land.

"Men det er også alvor om sommeren. Der er f.eks. fyldt op på kurser i undersøgende matematik

Og gymnasiematematik", understreger Ane Marie Kristensen.

Har man ikke programmet, kan det fås i ungecentret, eller på ungecenter.albertslund.dk