Seje Yones er nummer 1 i verden: Hædres med støtte på 5.000

16-årig taekwondokæmper har fået overrakt en sponsor-check af VVC

Albertslund Posten - 11. juni 2020 Af Finn Due Larsen

Han er bare 16 år, men han er allerede efterhånden godt vant til positiv omtale og masser af hæder.

Taekwondo-kæmpere Yones Aulaqi har, som vi har omtalt i AP tidligere, vundet et hav af medaljer både herhjemme og ved EM, VM og andre store, internationale turneringer.

De flotte præstationer for det unge, men særdeles aktive, medlem af Albertslund Taekwondo Klub, har senest placeret ham på en førsteplads i verden. I Junior Division, i vægtklassen M-45 kg, indtager Yones en førsteplads på World Taekwondo Europe Rankings.

For dén præstation og alle de mange andre er Yones Aulaqi blev hædret af VVC, der har bevilget sponsorstøtte på 5.000 kroner til det unikke sportstalent.

Overrækkelsen fandt sted ved en hyggelig, uformel sammenkomst i VVCs lokaler tirsdag. Her blev checken overrakt af Per Sørensen fra VVC, og Yones lod forstå, at han var rigtigt glad for hæderen:

"Det er meget positivt for mig at opleve den støtte. Det betyder utroligt for mig", sagde han.

Støtten kommer efter en periode, hvor Yones og mange andre aktive sportsfolk ikke har kunnet træne, på grund af Coronakrisen.

Men der er lys at skimte nu, hvor det indendørs idræts- og foreningsliv genåbnes.

"Det har været lidt hårdt, men jeg glæder mig til at komme i gang igen", siger han, og hans far, Darid Aulaqi, tilføjer, at taekwondoklubben starter op igen i denne uge.

Yones Aulaqi har dyrket taekwondo siden 2010 i Albertslund Taekwondo Klub, og har været aktiv kæmper de sidste 9 år både i Danmark og udlandet. På den imponerende sejrsliste står blandt andet:

Danmarksmester 6 år i træk, Nordisk mester 2017 og 2020 og Europamester 2018. Og altså nu en førsteplads på verdensranglisten.

Yones går på Herstedlund Skole, men skal efter sommerferien starte på det nyopførte Vestskoven Gymnasium. Og selv om rejser og træning fylder meget, forsikrer han om, at der også er tid til sjov med vennerne:

"Det skal der være indimellem", griner han, og takker VVC for checken.