Fra præsentationen af sangen mandag.

Se video: Musikskoler hylder vestegnen - ny sang om 'det vilde vest'

Sang og musikvideo lanceret i forbindelse med Vestegnens Kulturuge

Albertslund Posten - 09. september 2020 kl. 11:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sangen hedder "I det vilde vest", og den er en hyldest til en helt særlig egn.

Musikskolerne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, besluttede i forbindelse med, at der skulle afholdes alsang på befrielsesdagen den 4. maj, at få lavet en fælles vestegnssang. Bag Alsangsinitiativet stod Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) med borgmestre fra de syv kommuner.

Oplægget var, at sangen skulle afspejle det, som børnene føler er det bedste ved at bo i de forskellige byer på Vestegnen. Det satte souschef på Albertslund Musikskole, Morten Praëm, sig i spidsen for at finde ud af. Han besøgte syv klasser på henholdsvis 5. og 6. klassetrin på en skole i hver by. Der blev brainstormet i børnehøjde for at skabe inspiration til sangens tekst.

Musikken blev herefter skrevet og indspillet og tilsammen er det blevet til nummeret med titlen "I det vilde vest".

Men sangen skulle også have en musikvideo. Som fortæller på en historie om Vestegnen, som sjældent kommer frem i medierne, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

Da arrangementet med alsang ved befrielsesfejringen blev aflyst på grund af Covid-19, har musikskolerne valgt at premieren i stedet fandt sted i Vestegnens Kulturuge 2020. I dag bliver både sang og musikvideo lagt ud på på kommunernes hjemmesider - og på Facebook. Den kan blandt andet findes via www.albertslund.dk/detvildevest .

Se videoen her: https://albertslund.dk/nyheder/2020/syv-musikskoler-hylder-vestegnen-i-ny-sang-og-musikvideo/

Meningen er, at sangen og videoen skal give et billede af Vestegnen som et attraktivt sted - langt fra de fordomme, der eksisterer og det billede der ofte tegnes af den københavnske vestegn i medierne. Morten Praëm, der står bag, siger:

"Det er fantastisk så meget Vestegnen kan byde på, og hvor glade børnene er for at bo og leve her. Det skal sangen og musikvideoen meget gerne vise og skabe stolthed hos alle os, der bor her. Nu håber jeg bare, at den kommer til at blive sunget og spillet rigtig meget rundt omkring i det vilde, skønne vest; på skolerne, i daginstitutionerne, til byfester og i stuerne rundt omkring."

