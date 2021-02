Se video: Hudløst ærligt udspil fra lokal sanger

Luka, alias Lasse Kjær, er klar med et nyt udspil. Pressefoto.

36-årige Lasse Kjær, kendt som Luka, udgiver sin anden EP

Albertslund Posten - 18. februar 2021 kl. 09:20 Af Finn Due Larsen

"Lyt til mine sange, så ved du hvem jeg er".

Sådan sagde Kim Larsen engang til en journalist, der forsøgte at lokke ham til at lave en portrætbog. Det var hans måde at afvise dén forespørgsel på.

Måske har Lasse Kjær fra Albertslund, bedre kendt under kunstnernavnet Luka, det lidt på samme måde.

I hvert fald har han snart en ny EP på gaden, hvor man får rigtigt meget at vide om den 36-årige sanger gennem de nye melodier.

For der bliver ikke sparet på noget på "Back to the Beginning", som EP'en hedder - det er hudløst ærlige sange han spiller ud med.

"Tuder ikke" Der er tekster, der som i nummeret "Born to Love and Die" handler om at leve i et turbulent forhold til en partner "med store emotionelle udsving og psykopatiske træk", som han selv beskriver det.

Et nummer, der fortæller om de svære følelser og skøre oplevelser, der er forbundet med at gå fra et langvarigt forhold til pludselig at skulle finde ståsted i en ny single-tilværelse.

"Jeg har forsøgt at være hudløst ærlig. At lægge min sårbarhed frem. Jeg vil helst have, at sangene stikker ud - ligesom jeg selv stikker ud. Det er ikke et album, hvor jeg "tuder", men hvor jeg beskriver en fin og god, personlig udvikling, jeg har været igennem", siger Luka.

EP'en er den anden siden debutudgivelsen fra 2019, der hed "Don't You Worry Boy". Hvor han i sine sange tog en ture rundt omkring det der betyder noget i dagligdagen, og som sætter tanker og refleksioner i gang.

Nu er Luka altså gået et skridt videre.

"Jeg oplevede, at det i branchen tit kan blive meget musik-teknisk. Folk omkring mig savnede at høre hvem jeg er. Så jeg besluttede at forsøge at tage et mere personligt skridt."

Kast dig ud i det Sådan blev det - de fem numre på EP'en tager som en rød tråd lytteren med på en personlig udviklingsrejse med op- og nedture fra Lukas liv i årene efter hans skilsmisse. En tid, hvor han på mange områder af sit liv har følt sig tvunget til at starte forfra - ikke mindst med kærligheden.

Det førte til titlen "Back To The Beginning".

Han beskriver den som "en opfordring til ikke at lade sit liv styre af frygt, mistillid og bekymring."

"I stedet skal livet værdsættes, tilliden styrkes og man skal turde kaste sig ud i alle de udfordringer, der følger med. Hellere leve i nuet og sætte pris på det, man har omkring sig frem for at ende i fortidens lænker og melankoli."

Sagt på en anden måde: "Shake off the blues, go out and dance" - som et af numrene hedder.

Flere genrer Rent musikalsk har Albertslund-sangeren også valgt at holde en "hudløst ærlig" stil:

"I modsætning til den første EP er den ikke så kommercielt finpudset. Dengang prøvede jeg at ramme en stil, der matcher pop-markedet, nu prøver jeg flere forskellige genrer af", siger Luka, der nævner indie, folk og ballader.

Stilen er holdt til den akustiske side, med en sprød guitar-lyd i centrum.