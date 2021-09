Haraldsminde med gå-på-vandet-broerne er det ene besøgsmål for Kulturøkologisk Forenings to cykelture. Foto: Verdensmål Centeret

Se rekreativ og effektiv klimasikring i nabobyerne

"Det er blevet superflotte områder, grønne rekreative steder, som virkelig løfter byerne", lyder det fra Povl Markussen fra Kulturøkologisk Forening. "Og dem skal vi ud at se. Første tur går til Vallensbæk onsdag den 22. september kl. 17.30 med afgang fra Verdensmål Centeret, Kanalens Kvarter 32. Vi starter med at cykle til Ring 3, og følger, ser og hører om byggeriet at den kommende Letbane. Derefter ad Vallensbæk Torvevej hvor den ene vognbane er sløjfet og i stedet er blevet til et grønt rekreativt område, via Strandengen med den nye sø, sansesti og paddehul til havnen med den nye lange træbro, hvor der yderst ude er ved at blive bygget en badeanstalt".