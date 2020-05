Se på kunst sammen - hver for sig - og gå til fernisering hjemmefra

Anne-Marie Jacobsen har erobret den anden væg til en række portrætter udført som ekspressive akvarelmalerier. Her lever farverne deres eget liv og sætter præg på de ansigter, som dukker frem af baggrundens former.

På en sommertur blev Birgit Hauer fascineret af galleriets udstilling, og da hun er medarrangør i Pizzagalleriet, tog hun chancen og inviterede kunstnerne til at udstille i Albertslund. De var friske på projektet, og det bliver uden tvivl et stærkt bidrag til det lille galleri, som også gerne udstiller for lokale amatører.

Se videoer

Udstillingen var oprindeligt planlagt med fernisering søndag 15. marts, men da statsministeren lukkede Danmark ned 11. marts, aflyste Pizzagalleriet selvfølgelig det hele. Der bliver stadig ikke holdt fernisering, medmindre restriktionerne bliver lempet endnu mere. I stedet må vi altså se på kunst hver for sig, For at få oplevelsen af at være sammen om kunstoplevelsen, kan man dele sine indtryk af billederne på Pizzagalleriets Facebook-side. Her kan man også se videoer med kunstnernes præsentation af de udstillede billeder og få fornemmelsen af at gå til fernisering hjemmefra.