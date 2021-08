Se masser af billeder: Foreningerne har ventet i 30 år på den nye hal

"I over 30 år har der været talt om en ny hal, og nu står den her. En drøm er gået i opfyldelse. Set i relation til al den idræt, der foregår med bl.a. Tour de France og OL, er det jo ligesom at vinde en guldmedalje! Hallen vidner også om, at Albertslund er en by i stor udvikling. Ikke langt herfra opføres nye seniorboliger, og rundt omkring i byen er projekter i gang eller på tegnebrættet. Albertslund er en by med vokseværk - det vidner den nye hal også om", sagde Steen Christiansen, der takkede alle implicerede og opfordrede til at bruge hallen rigtig meget.