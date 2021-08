Se masser af billeder: Børnelopperne vendte tilbage

To børneloppemarkeder

I år er der to børneloppemarkeder i rap. I lørdags og på lørdag den 21. august.

Centerforeningen har gjort det sådan for at holde mere afstand mellem boderne, og der var da også ekstra plads at boltre sig på.

Masser af legetøj og børnetøj fra fundet frem fra gemmerne. Børnene bliver ældre, de får nye interesser, der købes nyt legetøj - og så er det jo en god idé, at andre kan få glæde af de let brugte legetøj. I stedet for at det bare står derhjemme i kælder eller på loft og samler støv.

Der er altid gode køb at gøre, og sådan var det også lørdag.

Efter at man var sprittet af, kunne man gå på opdagelse blandt de mange boder. Der var god stemning og glade ansigter.

Fordelen ved at holde børneloppemarkedet over to lørdage er også, at det ikke helt tager pusten fra det øvrige center. Man kan stadig komme rundt, og det fungerer som en fin del af centret på sådan en lørdag.

21. august er der gang i den igen fra kl. 10 til kl. 15.