Se billederne af unges kunst: Mere fællesskab og mindre jeg

”Vivivivi” hedder projektet, der handler om mål, man ikke kan nå alene. Eleverne har i to uger arbejdet med ler, gips, træ, tekstil, ståltråd, pigmenter og maling. De bygger sammen en stor installation, der indfanger ånden i et fællesskab, hvor temaet er den overhængende klimakrise. Eleverne bygger store forme af ler, træ og tekstil, hvori de støber gips, indfarvet med pigmenter. Bagefter maler de nonfigurative motiver, som de forbinder med fællesskab på de tørre gipsobjekter. I processen, med at bygge de store forme og at støbe gips, skal de arbejde tæt sammen, for at få det hele til at lykkes.

Se det på rådhuset

Eleverne har til slut samlet alle deres gipselementer til en stor installation, der blev udstillet fra fredag på Albertslund rådhus. Her kan man se de unges arbejde en måned frem.

”Det kunstneriske/kulturelle formål er at sætte fokus på det at navigere i rummet, der spænder mellem, gennem, over jeg og vi”, siger Maya Peitersen. ”At skabe noget sammen, der transcenderer det et menneske kan skabe alene. Projektet kredser om klimakrisen og alle de spørgsmål og følelser den vækker. Med en meget konkret påvirkning af vores verden og hverdag, er den umulig at ignorere. Ligeledes er den umulig at klare på egen hånd, så hvordan arbejde sammen om at løse og vende den før det er for sent? Den generation, der er repræsenteret gennem projektet er de, der som den første, vil blive virkelig hårdt påvirket af de stigende klimaproblemer. Det er en generation, der er opvokset med jeg’et i centrum og med en vis blindhed for, at der omkring deres person findes andre mennesker, dyr og planter, med behov der er ligeså vigtige og gyldige som deres egne.”