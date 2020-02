Se billederne: Vennerne sørgede for fastelavnsfest på plejecentret

Mange af beboerne på Albertshøj var iklædt flotte hatte i anledning af fastelavn. De var onsdag samlet i caféen, og sad rundt om bordene klar til at spise lækre fastelavnsboller og få kaffe og en fællessang.

Traditionen tro var det Albertshøjs Venner, der havde sørget for arrangementet, som blev godt støtte af personalet på Albertshøj.

Albertslund Visevenner var naturligvis på pletten for at sørge for at skabe god stemning med fastelavnssange, kendte viser og elskede sange.

Der blev sunget med og hygget rundt om bordene.