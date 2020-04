Se billederne: VOKS er klar igen - blomster og jobindsats går hånd i hånd

Se billedserie Endelig kan vi vise den grønne butik frem igen. Benedikte Preuthun Mortensen (tv.) og Lone Kaas er glade for genåbningen af VOKS. Foto: due.

Efter Corona har haft lukket stedet ned, er den socialøkonomiske virksomhed VOKS klar til foråret

Albertslund Posten - 27. april 2020

De var ellers lige kommet så godt i gang. I november 2019 åbnede VOKS i Hedemarken.

En helt ny, socialøkonomisk virksomhed, der gennem arbejde med bæredygtige blomster og planter ville støtte om en beskæftigelsesrettet indsats. Ment som et tilbud til borgere i kommunen, der står udenfor arbejdsmarkedet, om at gennemføre et jobtræningsforløb i virksomhedens værksted og butik.

Men efter fire måneder lukkede VOKS igen. Det skete i marts, da hele Danmark blev lukket ned, på grund af Coronavirussen. Både personale og de borgere, der var i beskæftigelsesindats, blev hjemsendt. Men der blev givet opgaver online, så de borgere, der er tilknyttet stedet, blev aktiveret hjemmefra.

Men nu har den del af VOKS, der er en butik, slået dørene op igen. Mens værkstedet stadig er lukket ned, og de de borgere, der er i beskæftigelsesindsats, fortsat arbejder hjemmefra.

En genåbning, der bestemt ikke er en dårlig timing, når nu foråret står for døren - og man har mange blomster og planter, man gerne vil vise frem.

Har været flittige "Den faste stab i huset er her og betjener de borgere, der kigger ind", forklarer Lone Kaas fra Albertslund Boligsociale Center.

Der er syv i jobindsats, og de har været og er stadig flittige med hjemmefra at producere bæredygtige dekorationer til de mange blomster og planter i butikken.

Hvilket også svinger ganske godt med, at fra 1. maj åbner VOKS en helt ny gårdhave, med et endnu større udvalg. Her kan man også komme med sine krukker, altankasser og lignende og få tilplantet. På stedet lover man, at alle forholdsregler bliver taget - med håndsprit og højest tre kunder ad gangen.

Derudover er der en vis stolthed på stedet over det grønne udbud:

"Planterne er certificerede efter en særlig ordning der sikrer en bæredygtig produktion. Det betyder blandt andet at der stilles skrappe krav til energiforbrug, anvendelse af vækstfremmende midler og forbud med sprøjtegifte", siger Benedikte Preuthun Mortensen, direktør i Fonden VOKS.

Der benyttes genbrugsmaterialer til dekorationerne, og der er samarbejde med både Materialgården, butikker i København og lokale forhandlere.

Del af lokalområdet VOKS er ejet af en selvejende fond, som opererer på normale markedsvilkår, og har fået støtte af Veluxfonden og ABC. Men hvor overskuddet går til den sociale indsats med at få borgere tilbage til arbejdsmarkedet.

"Det er borgere, der kan have både fysiske og psykiske udfordringer med at være i job", siger Benedikte Preuthun Mortensen.

Ikke mindst ser VOKS sig selv som en vigtig del af lokalområdet Hedemarken:

"Det giver noget mere liv i boligområdet. For os er der en gensynsglæde i igen at kunne give noget til beboerne her", siger Stiig Schønveller, formand for Fonden VOKS og næstformand i AKB Hedemarken.