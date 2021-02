Se billederne: VM-heltenes guldpokal blev graveret i Albertslund

Da Niklas Landin, Mikkel Hansen og alle de andre håndbold-helte løftede VM-trofæet i triumf, efter Danmarks finalesejr i håndbold over Sverige, tænkte næppe mange på, at det samme trofæ få dage efter ville befinde sig i Værkstedsgården i Albertslund.

Men sådan var det. Tirsdag i sidste uge, to dage efter at VM-slutrunden i Egypten var klinget af med en dansk triumf, sad Karina Lind-Andersen møjsommeligt og skrev "2021 Denmark" på pokalen.

For det var hendes firma, Gravør Lind ApS, der af alle af det internationale håndboldforbund, IHF, havde fået opgaven med at gravere pokalen. Hvor der i forvejen stod "2015 France", "2017 France" og "2019 Denmark", som dokumentation på hvem der havde vundet det eftertragtede trofæ ved de seneste VM-slutrunder.

"Det var da en kæmpe stor ære at få sådan en ordre. Jeg kunne næsten ikke få armene ned", fortæller Karina Lind-Andersen med et stort smil.

Hun forklarer, at repræsentanter for IHF kontaktede firmaet efter Danmarks VM-sejr. De troppede op tirsdag formiddag i sidste uge, og efter seks timers grundigt gravør-arbejde var den guldbelagte pokal klar igen.

l firmaet i Værkstedsgården er de vant til alle slags opgaver. Både at lave monogrammer for hoffet, skilte for firmaer og private og meget andet. Trofæer til Zulu Awards og med Årets Fodboldspiller er også med på listen.

Der er tale om et lille firma med kun to ansatte. Det er et familieforetagende, der blev grundlagt i 1968 og i mange år var drevet af Karinas forældre, Jette og Henning Lind. Firmaet holdt tidligere til på Frederiksberg, men for fem år siden flyttede det til Albertslund.