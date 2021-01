Se billederne: Unge tog selv skraldet - fik ryddet op efter nytår

Se billedserie Der var en, der var to, der var tre... Det blev til i alt 36 sække i Hedemarken. Privatfoto.

Hele 36 sække blev det til i Hededemarken efter frivilligt initiativ

Albertslund Posten - 07. januar 2021 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Når et nyt år er skudt ind, er der næsten altid to ting, der er helt sikre.

Det ene er, at det flyder allevegne med affald. Det andet, at mange brokker sig over det, men få gør noget ved det.

Sådan skulle det ikke være i Hedemarken. En gruppe unge beboere tog et par dage efter nytår en beslutning, og gik i gang med oprydning i området.

"Jeg stod i gården sammen med en kammerat, og vi snakkede om at det rodede, og at de unge ikke havde noget at lave alligevel. Så besluttede vi at gå i gang", siger Mazlun Kalkan, beboer i Hedemarken.

Gennem Facebook blev beboere opfordret til at være med, med løfter om nogle sodavand til at skylle ned med, og 15 meldte sig klar.

Der blev efterlyst og indsamlet affaldssække, og i løbet af fire timer havde de unge ryddet området. Hele 36 sække var stablet op.

"Vi tog selvfølgelig også andet affald med på vejen", siger Mazlun Kalkan, der er glad for opbakningen. Men dog godt kunne have brugt lidt flere hænder.

"Men så må vi bare prøve at få flere med næste år", griner han.

Selv om han selvfølgelig mest af alt håber, at der ikke bliver en "næste gang", forstået på den måde, at folk selv rydder op efter sig.

Men uanset hvad så har initiativtageren fået blod på tanden, ikke mindst på baggrund af de mange positive reaktioner.

"Dejligt" For udover de mange billeder, der er lagt på Hedemarkens Facebook-side, og som vi har fået lov at gengive her, har initiativet fået mange roser med på vejen fra beboere i området.

"Så dejligt med det gode initiativ, der ser så flot ud i vores Hedemarken", skriver en.

"Jeg tror aldrig jeg har set Hedemarken så flot og ren efter nytår. De unge mennesker og igangsættere har lavet et fantastisk arbejde. De fortjener den største respekt og ros", skriver en anden.

Og som en kommentar også lyder:

"Tror der er ejendoms-funktionærer der bliver overrasket!"