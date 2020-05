Se billederne: Trolle og Tormod satte fest i gården

Den populære duo drager rundt som "gårdsangere" for tiden. Onsdag aften var de forbi Kanalens Kvarter

"Alle elsker solen", sang de så, og jo, solen viste sig fra sin bedste side og gav et godt "spotlys" på Trolle og Tormod, som de stod der midt i gården.

Til at starte med blev publikum selvfølgelig lige mindet om, at man stadig skal passe på det der med afstanden.

For det var jo det som det handlede om, at sætte lidt feststemning ind i boligafdelingerne her midt i den krævende Coronatid.