Se billederne: Til lykke - du er dansk statsborger

23 deltog som de første i en grundlovsceremoni i Albertslund

Albertslund Posten - 20. august 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Den allersidste dans..."

Tonerne fra det gamle, danske filmhit flød ud over foyeren på Albertslund Rådhus onsdag formiddag.

Senere fulgte "Nu lyser løv i lunde", "Sensommervise" og andre danske sange.

Tonerne blev leveret af musikskoleleder Ulrik Skat Sørensen, der som hyggepianist sørgede for at et højtideligt arrangement også fik et uhøjtideligt præg.

Det handlede om den første udgave i Albertslund af den såkaldte grundlovsceremoni, hvor 23 borgere, der har opnået dansk statsborgerskab, skulle have overrakt beviset, få en tale med på vejen af borgmesteren - og et håndtryk...

"Historisk dag" Nå nej, den sidste del er Folketinget gået væk fra igen, på grund af Corona-tiderne. Så den symbolpolitiske debat udeblev, en debat, som borgmester Steen Christian (Soc.) selv var en del af i 2018, da forslaget om en grundlovsceremoni første gang dukkede op.

Her lod han sammen med andre borgmestre lod forstå, at han ikke ville tvinge nye statsborgere til at give hånd.

Men den debat var ikke længere aktuel, og i stedet kunne Steen Christiansen byde de 23 borgere velkommen til "en historisk dag":

"Nu får I officielt jeres danske statsborgerskab overdraget", sagde han til de fremmødte i foyeren og forklarede om forløbet.

Ret til at stemme De fremmødte skulle stille sig i kø til byrådssalen, hvor de skulle godkendes af Borgerservice-medarbejdere. Herefter gik de en og en ind til borgmesteren, der bad dem skrive et papir under, hvor der står at man vil overholde Grundloven og danske love og regler.

Herefter sagde borgmesteren til lykke, borgeren fik overdraget et eksemplar af Grundloven, og der blev sagt til lykke - uden håndtryk.

Da alle 23 var kommet igennem processen, var der budt på drinks og chokolade, og Steen Christiansen holdt endnu en tale, hvor han slog fast, at "I nu har lov at være en del af det danske demokrati", med ret til at stemme og stille op til valg.

"Sommerfugle" En af dem, der blev godkendt som danske statsborgere, var 59-årige Annette Kristensen:

"Jeg har boet i Danmark i 35 år, og er oprindeligt tysk statsborger. Jeg har længe gerne villet have dobbelt statsborgerskab, og jeg er så glad for det lykkedes nu", siger hun, og tilføjer:

"Jeg havde lidt sommerfugle i maven. Jeg synes det er en stor dag."

Hun havde det fint med arrangementet og ideen om en grundlovsceremoni:

"Når man flytter til et andet land, må man også være indstillet på at tilegne sig sproget og kulturen. Jeg synes det er fint at gøre det lidt officielt."