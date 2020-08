Se billederne: Stort ønske opfyldt for forsamlingshus

Se billedserie Køkkenet i Herstedøster Forsamlingshus er taget i øjesyn og er klar til brug. Foto: FDL.

Herstedøster Forsamlingshus har fået støtte til et nyt køkken til 200.000 kroner

Albertslund Posten - 30. august 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et mangeårigt ønske er gået i opfyldelse for Herstedøster Forsamlingshus, der har taget et nyt køkken i brug.

Der er tale om en bekostelig investering, og det nyistandsatte køkken giver glæde i det travle hus, der er centrum for mange slags aktiviteter.

Nyerhvervelsen er kommet i hus ved dels egne, indsamlede midler, dels støtte fra Nykredits Fond. Sidstnævnte har givet 200.000 kroner i støtte, og det blev torsdag fejret med reception i huset.

"Der er mange i byen, der bruger forsamlingshuset, så vi er utroligt glade for det nye køkken", siger Jørgen Kellergaard, formand for bestyrelsen i Herstedøster Forsamlingshus.

Han forklarer, at arbejdet med at indsamle midler begyndte for to år siden. Midt i juni i år blev huset lukket ned, og renoveringen af køkkenet gik i gang.

Nu kan hus og køkken så se frem til flere aktiviter, ikke mindst de mange fester der er udskudt på grund af Corona.

Ved receptionen takkede Jørgen Kellergaard for støtten til Nykredits Fond, og Louise Mogensen, direktør i Forenet Kredit, kvitterede med en ros til arbejdet i og omkring forsamlingshuset:

"Det er et arbejde, der er med til at skabe bedre bymiljø. Der er ingen tvivl om, at det er betydningsfuldt for jeres område her."

Efter talerne blev der budt på vådt og tørt til ganen i det hyggelige hus.