Se billederne: Stor interesse for nye seniorboliger

Se billedserie Der var stor interesse for og mange spørgsmål til boligerne i Randager. Her tjekkes en 3-værelses ud. Foto: fdue.

Mange kiggede ind, da dørene blev slået op til de nye seniorboliger i Randager

Albertslund Posten - 24. april 2021 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

"Vi bor lige i nærheden, så vi var selvfølgelig nysgerrige for at se nærmere på det."

Et ældre ægtepar var blandt de mange, der torsdag og fredag lagde vejen forbi Randager, for at se nærmere på de nye seniorboliger, der er ved at skyde op.

Interessen var stor begge dage, hvor man af hensyn til Corona-restriktionerne blev lukket ind i mindre hold. Med mulighed for at se nærmere på både 3- og 2-værelses rækkehuse.

Der blev tjekket ud på køkkener, værelser, beliggenhed, og repræsentanterne fra udlejningsselskabet Go' Bolig stod klar til at svare på de mange forskellige spørgsmål.

Det er både på Randager og Hjørnegårdsstræde, at der skyder seniorboliger. I alt 82, fordelt på 38 på Hjørnegårdsstræde og 44 på Randager. Og interessen har været voldsomt stor.

Lokale beboere Det forlød videre, at mange interesserede er, som det ældre ægtepar, lokale beboere.

"Der er en stor interesse for at blive boende i sit lokalområde, kan vi mærke".

Målgruppen er lejere over 55 år uden hjemmeboende børn. Udover boligen er der også fællesområder med fælleshus, og boligerne er indrettet, så der er mulighed for kørestolsbrug.

Men selskabet bag understreger dog, at seniorboligerne ikke udelukkende er for ældre med behov for pleje.

"Vi vil gerne skabe en boligform, der er attraktiv for seniorerne. Boligerne bliver for dem, der aktivt vælger fællesskabet til, så en seniorbolig skal bestemt ikke ses som en nødløsning", lyder det fra Sarah Magnusson fra Go' Bolig.

Der er indflytning i seniorboligerne den 15. juli og 1. august.

Der vil senere blive holdt åbent hus i boligerne i Hjørnegårdsstræde.