Se billedserie En kronhjortetak fra omkring år 0 er blandt de spændende fund, der er gjort i Roholmparken. Foto: Kroppedal Museum.

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Spændende fortidsfund dukker op i Roholmparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Spændende fortidsfund dukker op i Roholmparken

Arkæologer fra Kroppedal Museum har gravet spor fra jernalderen frem i området

Albertslund Posten - 27. august 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engang skal der være seniorbofællesskaber i området. Men lige nu graves fortiden frem i Roholmparken, og den fortæller en spændende historie.

Nemlig, at der i jernalderen, nærmere bestemt det der kaldes germansk jernalder (ca. 375-750 år e.Kr.) har ligget flere huse her. Der er gjort flere spændende fund af arkæologer fra Kroppedal Museum, og nogle af dem af endnu ældre dato.

Blandt andet en kronhjortetak, som er skåre eller hugget af selve dyret.

"Det har an selvfølgelig gjort, fordi man har skullet bruge dele af takken til forskellige redskaber", fortæller Kenneth Paulmann fra Kroppedal, der tilføjer:

"Takken kommer fra en "affalds"-grube, som dateres til tiden omkring år 0 - førromersk/ældre romersk jernalder."

Der er også fundet et såkaldt rem-endebeslag i to dele, der er lavet i bronze. Beslaget dateres til germansk jernalder og er fundet i et stolpehul fra et nedbrændt hus.

Der er desuden fundet potteskår, som daterer sig til omkring Kristi fødsel.

"Det er meget spændende og interessante fund", konstaterer en begejstret Kenneth Paulmann.

Begge dele ligger nu hos Kroppedal Museums konservator og afventer en nænsom afrensning.

Smedje med halvtag Derudover er der på området gjort flere andre interessante iagttagelser. Blandt andet, at der har ligget en smedje her, hvor der er udvindet jern i en ovn, der har været udsat for voldsom varme.

"Det har formentlig været en smedje med et halvtag, hvor man kunne stå i læ", siger Ditte Kroner Gaarde, der er blandt de arkæologer der har været i gang i området i de seneste uger.

Et arbejde, hvor et halvtag til læ også har været kærkomment, da arbejdet har været udfordret af regn og blæst.

Hun fortæller videre, at et par af de huse, der har ligget i området, formentlig har været brændt ned på et tidspunkt.

"Vi kan også se spor af, at der er gravet efter ler til at bygge ovne af."

Også hun er meget begejstret for fundene:

"Vi fandt meget mere, end vi troede vi ville."

Arbejdet i Roholmparken forventes at vare en uges tid endnu.