Se billederne: Skide godt, Benny - manden med de gule sokker var løs i centret

"Jamen goddag, smukke! Hyggeligt at se dig igen! Det var nu dejligt på Mallorca, ikke?"

Midt på dagen på Black Friday fik mange en frisk kommentar med på vejen, mens han med de velkendte "gadedrenge-hop" styrtede rundt fra butik til butik - og der blev, selvfølgelig, også tid til at skylle en øl ned på Albertslund Sports Pub.

"Hold da kæft! Det er lige noget for Egon, det her", lød det til smykkerne i vinduet hos Albertslund Ur & Guld.

Mange hilste med et stort grin på den kendte herre, og fik også lige en gang håndsprit med på vejen. For det havde Benny selvfølgelig tænkt på, i disse Corona-tider, sammen med mundbind, ølkasser - og den sjove latterdåse, ikke at forglemme.