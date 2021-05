Hvad har vi så fanget her? Foto: fdue.

Se billederne: Se lige alle de små dyr, der kravler der...

Der var godt gang i "krible-krableriet", da børnehavebørn brugte en dag på at tjekke dyrelivet ud i vandhullerne.

"Hvad er det for den, der kravler der?"

Jo, der var tydelig begejstring at spore ved søen bag Børnehuset Roholmhaven i sidste uge.

Over tre dage i denne uge har børn i alderen 4-5 år været i fuld gang med at tjekke dyrelivet ud i søen.

Skolen var den lokale tovholder på en landsdækkende begivenhed. For børnene fra Roholmhaven var blandt i alt 75.000 i samme alder fra hele Danmark, der holdt "Krible-krable-dag", og hvor planen var, at de skulle lege "vandhuls-detektiver" for en dag.