Se billederne: Sang og klap sætter fest i gårdene

”Danmark – pas på du ikke dør. Du trænger til nogen der kysser din næse og nulrer dine ører..” Den gamle Gnags-sang om ”Danmark – dit indre ocean” gjalder ud fra højttalerne på en altan i Bækgården. Klokken er præcis 19, da den er gået i gang, og i området omkring, på parkeringspladsen, legepladse, de private altaner og andre steder er folk i gang med at danse, synge og klappe.

Selvfølgelig på behørig afstand af hinanden, og med respekt for at man ikke ”klumper” sig for tæt sammen, sådan som reglerne og retningslinjerne siger for tiden. Sådan er det når Danmark skal stå sammen – hver for sig.

Det gør de så i flere gårde i Albertslund for tiden, ved at samles klokken 19, synge, klappe og danse. For vi skal jo passe på, som i sangen, at ”Danmark ikke dør”, og så må vi jo selv sætte fut i en fest.

”Jeg har været med fra det startede i mandags”, lød det fra en ældre kvinde, der sammen med to veninder klappede og sang lystigt med.

”Det er en god måde at samles på, og så bakker vi også op om vores sundhedspersonale”, siger hun.

”Ja, og så får man jo også snakket med nogle flere beboere her i Bækgården”, lød det fra en anden.

Det hele varer meget kort, og det følger et bestemt ritual, kan man forstå.

For da sangen er slut efter 3-4 minutter, bliver musikanlæg og højttalere slukket igen, og fra altanen råbes der ud:

”Godnat, Danmark!”

Og der råbes tilbage fra p-pladser, legeplads og fællesareal:

”Godnat, Danmark!”

De synger også i flere andre gårde i Albertslund klokken 19 hver aften – blandt andet Blokland og Hedemarken.