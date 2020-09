Se billederne: Rådhus Have holder planen - selv om rejsegildet var forsinket

Der var tale om et udskudt arrangement, da der torsdag blev holdt rejsegilde på Rådhus Have.

Borgmester Steen Christiansen slog fast, at han nød at have fulgt med i arbejdet fra sit vindue på rådhuset. Han fremhævede, at byggeriet er et led i en langsigtet, større udvidelse af befolkningstallet i Albertslund, på 10.000 nye borgere, hvor også fængselsgrunden, Coop-grunden og Hersted Inudstripark spiller ind.