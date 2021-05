Se billederne: Populær dansk komedie optaget i Kvædehaven

Scener fra den kommende "Alle for fire" kom i kassen ved en villa på vejen

Jo, der var godt gang i filmoptagelserne, og det foregik over flere dage i den forgangne uge. Det handlede om en ny dansk film, "Alle for fire", det nyeste skud på stammen i en populær serie af komedier, der begyndte med "Alle for en", og som har en flok ret så uheldige herrer, der drømmer om det store kup, som omdrejningspunkt.