Se billedserie "Du er godt nok sød", lød det fra Poul Larsen, da Monamie kiggede ind på hans stue. Foto: Jørgen Brieghel.

Se billederne: Pony skabte jubel hos ældre på 5. sal

Der var ikke et øje tørt, da besøgsponyen Monamie kiggede ind på flere etager på Albertshøj

Albertslund Posten - 10. maj 2021 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

"Hvor er du sød!"

"Og sikken en flot manke, du har!"

"Må jeg godt klappe den?"

Der var jubel og glæde på plejecentret Albertshøj lørdag eftermiddag - og ikke mindst en tydelig overraskelse at spore

Men det er jo heller ikke hver dag, at en pony pludselig kigger forbi på 5. sal. Flere af de ældre beboere var henne og hilse på shetlandsponyen, der travede sig en tur - gennem fællesstue, gange og i private stuer.

Monamie hedder den, det er fransk og betyder "gode ven". Hvilket bestemt passede til lejligheden. Flere af beboerne så ikke ud til at have noget imod, at Monamie blev hængende i nogle flere timer.

Men den skulle altså også lige nå en tur på nogle af de andre etager.

Rolig tur Besøget satte tydeligvis gang i snakken, og minderne:

"Jeg har arbejdet ved landbruget, og har haft meget med heste at gøre", fortalte en af beboerne glædesstrålende.

Mens en anden kunne huske en grim oplevelse med en pige, der blev sparket af en hest, som hun stod bagved.

Så galt gik det på ingen måde på Monamies travetur rundt på Albertshøj. For den 18 år gamle pony er nemlig meget rolig af natur og særdeles veldresseret, og har prøvet turen med besøg hos ældre før.

Så den lod sig stille og roligt nusse, klappe og ae, og så ud til at hygge sig lige så meget som beboerne.

Monamie er nemlig det, der kaldes en besøgspony. Hun ejes af Tina Hattel Schjerning, der var med på traveturen, som hun har været det nogle gange før. Det er nemlig gennem hende, at udlejningen af besøgsponyen foregår.

Giver minder Der er bud efter den populære ganger, og da Trine Ankersen, aktivitets-medarbejder på Albertshøj, hørte om ponyen, slog hun til.

"Jeg tænkte at vi trængte til at finde på noget nyt. Noget der kunne få smilene frem hos beboerne, som jo har været lidt udfordrede her i Corona-tiden", siger hun.

"En del er jo også vokset op på landbrug i Jylland, og det bringer mange minder frem hos dem, når sådan en pony dukker op. Samtidig er der jo også beboere, der ikke har mulighed for at tage med på de ture der arrangeres, så for dem er det en stor oplevelse."

Monamie kom også en tur ud på den udendørs terrasse på 3. sal, så de beboere der ikke kommer så meget ud, kunne følge den fra vinduerne.