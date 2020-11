Se billederne: Mobilt testcenter hitter - stort rykind i Damgården

Flere havde med andre ord bemærket, at der fra onsdag til søndag i denne uge er mulighed for at komme forbi Damgården 9 i tidsrummet mellem klokken 10-16, og blive testet på stedet. Man behøver ikke melde sig til i forvejen, man møder bare op, med et sygesikringskort og - selvfølgelig - mundbind på.